Територіальні центри комплектування та Національна поліція тепер обмінюватимуться даними через електронну систему, це дасть змогу правоохоронцям швидко отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebok, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів", - повідомив Умєров.

Він зазначив, що Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним.

Міністр додав, що цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування Сил оборони України."Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною. Нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік - більше прозорим", - наголосив він.

Згідно з повідомленням Міноборони, Кабінет Міністрів затвердив зміни до Порядку організації та ведення військового обліку.

Ключовим нововведенням є впровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС.

Зазначається, що це дозволить правоохоронцям оперативно отримувати дані про порушників для їх подальшого адміністративного затримання та доставлення до найближчого ТЦК або органів СБУ. У разі відсутності технічної можливості обміну інформацією постанова передбачає альтернативні форми звернення до Нацполіції, зокрема такі звернення надсилаються в паперовій формі.