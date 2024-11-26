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"Коаліція дронів" виділить 1,8 млрд євро для Збройних сил України у 2024 році. Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

"1,8 мільярда євро – саме стільки цього року виділять країни міжнародної коаліції безпілотників для підтримки Збройних сил України. Про це повідомили наші партнери з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу. Це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога", - повідомив він.

Умєров зазначив, що 31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об’єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.

Латвія виділить цього року 20 млн євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 млн - на закупівлі у вітчизняній промисловості, 5 млн - на спільні закупівлі в рамках коаліції.

Крім того, він повідомив, що з латвійськими партнерами підписано угоду про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.
ForUm

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