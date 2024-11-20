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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає Конгрес США ухвалити закон, що визнає дії РФ в Україні геноцидом українського народу, вказавши, що "юридичних підстав для цього достатньо".

"Росія повинна понести відповідальність за злочин агресії проти України і всі злодіяння, що послідували за ним, включно зі злочином геноциду. Ми закликаємо Конгрес США ухвалити закон, що визнає дії Росії в Україні геноцидом українського народу. Юридичних підстав для цього достатньо", - сказав Сибіга під час виступу на засіданні Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінкська комісія США) у Вашингтоні у вівторок.

Зокрема, міністр наголосив, що РФ депортувала щонайменше 20 тисяч українських дітей, здійснює геноцидну пропаганду на телебаченні, вбиває з метою знищення української національної групи, вчиняє сексуальне насильство, здійснює спроби створити нестерпні умови життя.

"Усі ці елементи, класифіковані Конвенцією про геноцид, присутні в російській агресії проти України. Спроби Москви знищити українську націю не нові. Дев'яносто років тому вони вже намагалися знищити мільйони українців голодом під час Голодомору. Ми повинні забезпечити притягнення до відповідальності за всі минулі та теперішні злочини Кремля", - закликав Сибіга, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що сьогодні РФ систематично порушує Женевські конвенції, а також закони і звичаї війни. Зокрема, одними з найстрашніших злочинів проти людяності, які скоює РФ, є страти українських військовополонених, вказав голова МЗС.

"Цього року їхня кількість значно зросла. Наразі ми розслідуємо вбивство 124 військовополонених. За даними ООН, 95% українських військовополонених піддавалися різним тортурам у російському полоні. Багато хто з них повернувся з важкими фізичними і психічними травмами", - підкреслив міністр.

Крім того, очільник відомства вказав, що тисячі українських військовополонених, а також тисячі цивільних заручників і політичних в'язнів залишаються в російському полоні. Він закликав до спільних зусиль, щоб чинити тиск на РФ і забезпечити гуманне поводження, а також належний доступ до міжнародних спостерігачів і медиків.

"Найголовніше, ми повинні домагатися звільнення всіх наших людей і повернення всіх наших викрадених дітей. Тому я наголошую на важливості нещодавнього Montreal Pledge і закликаю всіх приєднатися до цих гуманітарних зусиль", - сказав Сибіга.

Крім цього, глава відомства зазначив, що "найбільша мусульманська громада України, кримські татари, вже вдруге за століття позбулися своїх будинків". "У цього корінного народу немає іншої батьківщини, крім Криму. Але російський режим заборонив Меджліс і витіснив лідерів і громади кримських татар з півострова", - наголосив голова МЗС.
ForUm

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