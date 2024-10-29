З 21 по 27 жовтня до центрів рекрутингу Збройних сил України подали заявки 853 українці.

З них 19% – жінки, повідомили в Міністерстві оборони України

197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

За даними Міноборони, послугами рекрутинг-центрів вже скористались 22 763 людини. З них майже чверть кандидатів вже проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення.

Центри рекрутингу пропонують понад 10 тисяч вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА, медиків, психологів та інших фахівців.