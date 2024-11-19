Міністерства закордонних справ Фінляндії та Німеччини у понеділок висловили стурбованість у зв'язку з інцидентом у Балтійському морі, де виявився пошкодженим підводний кабель зв'язку, та повідомили про початок розслідування того, що сталося.

"Ми глибоко стурбовані розривом підводного кабелю, що з'єднує Фінляндію та Німеччину в Балтійському морі. Той факт, що такий інцидент відразу ж викликає підозри в навмисному пошкодженні, красномовно говорить про нестабільність нашого часу. Ведеться ретельне розслідування", - йдеться у спільній заяві МЗС Німеччини та Фінляндії.

У відомствах зазначили, що "європейська безпека перебуває під загрозою не лише через агресивну війну Росії проти України, а й через гібридну війну з боку зловмисних суб'єктів".

"Захист нашої спільної критичної інфраструктури життєво важливий для нашої безпеки та стійкості наших суспільств", - наголошується в заяві.

Раніше в понеділок газета Ilta-Sanomat повідомила, що "виявлено несправність у кабелі C-Lion1, що проходить від Сантахаміна (Фінляндія) до Ростока (Німеччина)". "Внаслідок несправності перериваються з'єднання, що проходять морським кабелем", - повідомило видання.

Підводний кабель C-Lion1 є частиною мережі державної компанії Cinia, що займається будівництвом оптоволоконних з'єднань. "Клієнти поінформовані та розпочато підготовку до ремонту", - повідомив генеральний директор компанії Арі-Юссі Кнаапіла.

Кабель C-Lion1 було введено в експлуатацію у 2016 році. Його довжина становить близько 1,2 тис. км, він проходить поряд із російським газопроводом "Північний потік".

За даними порталу Yle, це єдиний фінський підводний кабель, який прямо йде до центральної Європи. Крім того, це єдиний кабель, який іде тим же маршрутом, що й російські газопроводи. Відстань між ними становить кілька сотень метрів.