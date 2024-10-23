Очікується, що перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області країни-агресора Росії сьогодні, середу 23 жовтня. Про це The War Zone повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у вівторок, 22 жовтня.

Завтра перші військові КНДР прибудуть до Курської області РФ, щоб допомогти агресору захиститися від українських військ, сказав Буданов.

"Чекаємо перші підрозділи завтра на Курському напрямку. На даний момент незрозуміло, скільки і як вони будуть оснащені. Побачимо через кілька днів", – зазначив керівник ГУР.

За словами Буданова, північнокорейські війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси.