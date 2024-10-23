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"За результатами комплексних заходів у Києві та Вінницькій області затримано організаторів оборудок. Серед них - адвокат і посадовець військово-лікарської комісії, а також шахрай, який видавав себе за українського добровольця. За гроші ділки допомагали ухилянтам уникнути призову за допомогою підроблених документів, а вартість їхніх послуг становила від $6 до $10 тис. Сума залежала від терміновості та різновиду схеми", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі СБУ у вівторок.

У Києві викрили 32-річного громадянина України, який пропонував фейкове працевлаштування до одного з добровольчих військових формувань України.

"У такий спосіб він "гарантував" ухилянтам уникнення мобілізації та безперешкодний виїзд за кордон під виглядом службового відрядження. Щоб вести "переговори" з потенційними призовниками, фігурант представлявся військовим, хоча жодного стосунку до Сил оборони не мав. Після отримання грошей він планував "зникнути", не виконавши своїх обіцянок, щоб далі шукати нових клієнтів", - ідеться в повідомленні.

СБУ затримала зловмисника в столичному кафе, де йому передавали гроші за фейкове зарахування до лав добробату.

На Вінниччині викрили адвоката та члена місцевої військово-лікарської комісії, які торгували фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров'я.

За обома фактами всім трьом затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів); ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
ForUm

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