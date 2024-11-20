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Сполучені Штати 20 листопада вирішили закрити своє посольство у Києві, оскільки отримали інформацію про загрозу великої повітряної атаки з боку РФ цього дня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на посольство США в Україні. 

"Посольство США у Києві отримало конкретну інформацію про потенційну можливість серйозної повітряної атаки 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде зачинене, співробітники отримали інструкції щодо перебування в укриттях", - йдеться в повідомлені. 

Громадянам США радять "бути готовими негайно спуститися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги".
ForUm

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