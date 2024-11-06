З першого листопада в усіх 27 навчальних центрах України збільшили тривалість базової загальновійськової підготовки з 30 до 45 днів.

Джерело: командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗС України Ігор Палагнюк

Деталі: До розширеної програми БЗВП, окрім основ застосування дронів та РЕБів, про що вже оголошували публічно, на прохання військових частин додали роботу з колективним озброєнням – кулеметами, гранатометами тощо.

Кількість вправ зі стрільб збільшили з 23 до 45. Кількість патронів для стрільби з модернізованого автомата Калашникова – з близько 500 до 866.