також у роздiлiСуспiльство
В парламенті надумали позбавляти водіїв прав за проїзд на жовтий
Зеленський не підпише скандальний законопроєкт про дрова
Голова Верховного Суду: Є тенденція на збільшення СЗЧ
Українці все менше вірять у швидкий вступ в ЄС
Стало відомо, скільки серед добровольців у жовтні жінок
ТЦК та поліція будуть обмінюватись даними і швидше отримувати інформацію про порушників
«Троянський кінь» у громадському секторі: як контрабандист і псевдоактивіст Ярошевич прикривається іменем ГУР
В Міноборони обіцяють впровадити "цифрову ВЛК"
СБУ викрила чергові схеми для ухилянтів
Буданов: Перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області сьогодні
Після ліквідації корупційних МСЕК обіцяють нову європейську модель
В "Дії" закрили послугу електронного бронювання
Leo Beauty Club анонсує співпрацю з beauty-амбасадором Романом Кравцем aka Beauty Jocker (ТГ-канал «Джокер»)
В Україну йдуть сильні заморозки
Владелец скандального telegram-канала «Джокер» шантажист Роман Кравец снова взялся за старое – экс-нардеп Игорь Мосийчук
Кожен 5-й діяч культури не повертається з-за кордону після відрядження
На Закарпатті та Київщині викрили ще дві схеми ухилення від мобілізації
Стало відомо, скільки електронних рапортів подали в застосунку "Армія +"

 

З першого листопада в усіх 27 навчальних центрах України збільшили тривалість базової загальновійськової підготовки з 30 до 45 днів.  

Джерело: командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗС України Ігор Палагнюк

Деталі: До розширеної програми БЗВП, окрім основ застосування дронів та РЕБів, про що вже оголошували публічно, на прохання військових частин додали роботу з колективним озброєнням – кулеметами, гранатометами тощо.

Кількість вправ зі стрільб збільшили з 23 до 45. Кількість патронів для стрільби з модернізованого автомата Калашникова – з близько 500 до 866.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0