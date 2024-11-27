Реєстрація ТОВ дає низку важливих переваг у порівнянні з відкриттям ФОП та підходить тим, хто хоче відкрити компанію разом із партнерами, мати перспективи для розвитку і співпраці з великим бізнесом, користуватися інструментами для ефективного управління та залучення інвестицій.

Відкрити ТОВ в Україні можна у державного реєстратора за юридичною адресою майбутньої компанії. Тобто, якщо фірма буде працювати у Києві, то і реєстрація ТОВ у Києві повинна бути проведена відповідно. Сам процес досить складний і потребує допомоги досвідченого юриста для правильного оформлення пакету документів, визначення з основними параметрами, подання заяви.

Як зареєструвати ТОВ у Києві

Перед тим, як подавати документи державному реєстратору, необхідно придумати унікальну назву для компанії, визначитись з юридичною адресою, вибрати напрямки діяльності (та зафіксувати у відповідних КВЕД) і систему (групу) оподаткування. Для відкриття ТОВ вибирають засновників, визначаються з розміром статутного капіталу та частками кожного з власників у ньому.

Сума статутного капіталу може дорівнювати навіть 1 гривні – обмежень закон не встановлює. Кількість співвласників також може бути різною, як і розміри їх часток. Для роботи ТОВ створюється статут – основний установчий документ, де прописані ключові засади й правила ведення діяльності, права й обов’язки співвласників, інші важливі моменти.

Статут може бути модельним – типовим, текст якого викладений на сайті Мін’юсту, або індивідуальним. Другий варіант є більш вдалим, оскільки дає змогу створити документ з урахуванням особливостей конкретної компанії та побажань її співвласників. Крім того, типовий документ змінюється автоматично зі внесенням відповідних змін у модельний статут, а індивідуальний можуть змінювати лише самі засновники.

Основні етапи реєстрації ТОВ:

Спочатку проводяться збори співвласників, на яких вони приймають рішення про відкриття компанії, фіксують його у протоколі, затверджують статут.

Юрист збирає пакет необхідних документів.

Заповнюється заява на реєстрацію ТОВ, де вказуються всі основні дані щодо самої компанії (назва, адреса, КВЕДи, система оподаткування та ін.), співвласників.

Документи подаються офлайн чи онлайн державному реєстратору, нотаріусу.

В разі прийняття заяви ТОВ реєструється протягом 1-3 робочих днів, після чого видається виписка з ЄДР.

Важливо правильно вказати всі дані про засновників та подати повний пакет документів, в іншому випадку у реєстрації може бути відмовлено.

Особливості ведення бухгалтерії ТОВ

Ведення бухгалтерського обліку ТОВ також передбачає низку нюансів та є більш складним у порівнянні з обслуговуванням ФОП, наприклад. Зазвичай бухгалтерію ТОВ веде досвідчений спеціаліст, адже самостійно виконати всі завдання у межах фінобліку без профільних знань практично неможливо.

Що входить у бухгалтерський облік ТОВ: правильний супровід всіх проведених фінансових операцій, облік доходів і витрат, створення та подання в ДПС звітності, нарахування податків і сплата у бюджет, формування додаткових звітів у разі ведення відповідних видів діяльності (накладні та декларації по ПДВ, акцизу тощо).

Крім того, в ТОВ завжди ведеться кадровий облік, адже у компанії є мінімум один найманий працівник (директор), а зазвичай – більше. Також закон встановлює вимоги для ведення військового обліку на всіх підприємствах.

Найвдалішим рішенням стане залучення бухгалтера на аутсорсі, що пропонує низку таких переваг:

Значна економія коштів у порівнянні з оформленням бухгалтера в штат – можна зекономити на оплаті комунальних послуг, облаштуванні робочого місця, купівлі бухгалтерських сервісів. Оплата здійснюється виключно за список вибраних клієнтом послуг, а не просто за час бухгалтера на роботі. І зазвичай сума обслуговування компаній виходить меншою, ніж середня зарплата спеціаліста в штаті. Відсутність проблем і турбот – всі питання, що постають в процесі, вирішує компанія. Клієнт не шукає спеціаліста під час відпустки чи лікарняного закріпленого за його ТОВ бухгалтера, не думає про мотивацію співробітників, контроль їх роботи. Наявність гарантій – в той час як за неналежне виконання обов’язків бухгалтера в штаті можна лише звільнити, надання послуг на аутсорсі дає більше інструментів впливу та регулюється умовами договору. В договорі прописані всі вимоги та правила, і в разі неякісного надання послуг бухгалтерська фірма несе повну відповідальність в межах встановлених термінів (навіть після завершення співпраці).

Для ведення бухгалтерії ТОВ також можна залучити спеціаліста з числа ФОП чи фахівця, що надаватиме послуги за трудовим договором за КЗпП. Але такі варіанти передбачають більші витрати та менше гарантій якісного виконання роботи.