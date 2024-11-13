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Євген Плінський — кум Олександра Дубінського, відомого проросійськими поглядами та скандалами. У соцмережах навіть зафіксували контакт дружини Плінського через телефонні бази гетконтакту. Коли твої друзі — держзрадники, важко уявити, як це вписується в образ борця за справедливість, передає "ОРД".

Олександр Дубінський

Звʼязки між Коломойським, Дубінським і Плінським утворюють сумнівну мережу інтересів. Дубінський, медійний соратник Коломойського, через якого той просував свої бізнес-інтереси, виступає своєрідним мостом до Плінського — свого кума. Позиціонуючи себе як антикорупціонер, Плінський, схоже, лише продовжує маніпулятивні практики Коломойського. У результаті виникає обґрунтоване питання: наскільки незалежні його викриття?

Розкішний маєток на «бюджетну зарплату»

У 2020 році Плінський обзавівся розкішним маєтком під Києвом, маючи офіційну зарплату лише 35 тисяч гривень. Його дружина — художниця, яка не працює, пише "Фром". Вартість подібних будинків у цьому районі становить близько 700 тисяч доларів, але в документах родина Плінського задекларувала суму в п’ять разів меншу. Питання: як вдалося так «заощадити»?

Ігор Коломойський

Арештована земля під маєтком

Виявилося, що ділянка, на якій зведено маєток, перебувала під арештом. Чи це недогляд, чи навмисне обхід обмежень? І чи можуть подібні правові махінації залишитися безкарними?

Проросійські ІПСО і байки про біолабораторії

Виступи Плінського час від часу перетворюються на інформаційно-психологічні операції (ІПСО), які більше нагадують пропаганду. Особливе місце тут займають байки про «біолабораторії» з комарами-вбивцями. Звідки така фантазія у «антикорупціонера»?

Євген Плінський публічно виступає за справедливість та «чистоту», але його зв’язки та фінансові оборудки говорять самі за себе. Може, саме час поставити питання, що саме він приховує?
ForUm

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