У Пентагоні не здивовані оновленням РФ своєї ядерної доктрини і впевнені, що до застосування ядерної зброї в Україні це не призведе.

"Ми не здивовані оновленням Росією своєї ядерної доктрини. Це те, про що вони сигналізували, що мають намір оновити протягом останніх кількох тижнів. Це та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше і яку ми спостерігали відверто протягом останніх двох років", - сказала заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у вівторок.

"Отже, це те, за чим ми продовжуватимемо спостерігати, але ми не маємо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні. І ми не бачимо жодних змін, які потрібно внести в нашу власну ядерну позицію", - додала вона.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, коментуючи оновлену ядерну доктрину РФ, відзначив відсутність реакції лідерів країн G20, які цими днями зібралися на саміті в Ріо-де-Жанейро. "Сьогодні вони презентували оновлену ядерну доктрину. Чому вони не презентували мирну стратегію? Ви чули про таке? Звісно, ні. Стратегія ядерної зброї у них", - сказав він на пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен у Києві.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Захід не піддаватися "порожньому страху" у зв'язку з новими спробами Кремля використовувати риторику про застосування ядерної зброї для залякування. "Їхня оновлена ядерна доктрина і публічна риторика про застосування ядерної зброї - не більше ніж шантаж. Вони вже не раз вдавалися до нього, коли ухвалювали сильні рішення", - сказав він на засіданні Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінкська комісія США) у Вашингтоні у вівторок.