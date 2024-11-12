Засновника видання “МЕЖА” Петра Терентьєва внесли до бази “Миротворець” за співпрацю з агентом РФ У вересні 2024 року Петра Терентьєва, засновника видання “МЕЖА” та колишнього співвласника “Букви”, внесли до бази “Миротворець” як агента російських спецслужб.

Причиною цього стало розкриття його тісних зв’язків зі шпигуном ГРУ РФ Павлом Рубцовим, відомим як іспанський журналіст Пабло Гонсалес. У лютому 2022 року його було заарештовано польською владою та звинувачено у шпигунстві на користь Росії.

Рубцов увійшов до числа восьми колишніх ув’язнених агентів РФ, яких країни Заходу передали Росії в рамках масштабного обміну 1 серпня. Зустрічав Павла особисто Володимир Путін, нагородивши за службу Росії.

Згідно з інформацією у відкритих джерелах, Терентьєв познайомився з Гонсалесом під час Революції Гідності у 2014 році, де ймовірно і був завербований. Джерела стверджують, що Гонсалес зачарував Терентьєва своїми “українофобськими” та “імперськими” поглядами.

Терентьєв так привʼязався до Гонсалеса, що навіть отримав прізвисько “Санчо Панса”.

Він ввів агента ГРУ РФ до кола українських журналістів, допомігши йому грати роль “свого”. Близькість між ними була такою, що Терентьєв навіть позичав у Гонсалеса гроші. Натомість Гонсалес використовував ці зв’язки для знайомств з журналістами, політиками та бізнесменами, щоб передавати інформацію до РФ.

У 2014 році вони разом працювали в Криму, де Терентьєв називав півострів російською територією та підтримував російські військові дії, описуючи їх як “мастерские”. Також вони разом їздили до Донецька, де їх нібито взяли в полон сепаратисти. Проте, за даними джерел ЗМІ, це могло бути інсценуванням, тоді як реальний мотив — передача інформації сепаратистам про наступ на Донецький аеропорт.

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