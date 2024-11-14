Ексзаступник генпрокурора Дмитро Вербицький активно піариться на різних заходах разом із чемпіоном світу з кікбоксингу Павлом Журавльовим, який став обличчям одеської «Батьківщини».





Дмитро Вербицький і Павло Журавльов (фото зі соцмереж)



Як інформувала «Думська», на початку вересня колишній віцемер Одеси Дмитро Жеман став новим керівником міської організації всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».



За даними видання, її кістяк складуть соратники нового партійного функціонера по роботі в мерії: Наталія Мостовських (ексдиректор департаменту міського господарства), Артем Сидоренко (ексдиректор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху), Інесса Мандрус (ексдиректор КП «Одесміськелектротранс») та інші.



Крім того, до «Батьківщини» приєдналися багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу, волонтер та засновник проєкту Fit Group Ukraine Павло Журавльов, а також засновник будівельної компанії «Свій дім» Микита Лук’янчук.

Скандальний ексзаступник генпрокурора Дмитро Вербицький, звільнений на початку липня з ОГП через факти незаконного збагачення, активно піариться на різних заходах разом із Павлом Журавльовим.



Дмитро Вербицький також є кумом колишнього віцемера Одеси Дмитра Жемана та довгий час прикривав корупційні справи його підопічних, блокуючи розслідування правоохоронців.



Як писали ЗМІ, на другий день після звільнення Дмитра Вербицького пройшла серія обшуків у приміщеннях комунального підприємства «Одесміськелектротранс» та його колишнього керівника Інесси Мандрус, за яких відповідав колишній віцемер Дмитро Жеман.



«Слідчі дії санкціонувала суддя Київського районного суду Одеси Юлія Федулєєва досить давно. Однак їх блокував Вербицький. Нарешті його звільнили й слідчим дали дозвіл на обшуки.



Вони проходили в рамках низки кримінальних проваджень, які пов’язані з тендерами на закупівлю деталей для трамваїв: різних балок, корпусів редукторів, бандажів тощо. Загалом на 84 млн грн.», – писали журналісти «Думської».

Одеські журналісти та активісти не виключають, що прихід у політику Дмитра Вербицького, Дмитра Жемана та його провальної команди зі шлейфом кримінальних справ є спробою уникнути покарання за свої корупційні справи, тому просять відреагувати лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко та не допустити корупціонерів у політику.



Нагадаємо, Дмитро Вербицький, якого звільнили з посади заступника генерального прокурора, є фігурантом одразу кількох журналістських розслідувань про незаконне збагачення. ЗМІ виявили, що він проживає в котеджі, який придбаний за досить заниженою ціною, а його дівчина має мільйонний статок.



Журналісти також нещодавно опублікували розслідування, з якого слідує, що сім’я скандального експрокурора Вербицького придбала дорогу нерухомість у Туреччині за 7 млн грн, при цьому приховуючи реальну ціну та джерела походження коштів.



Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Вербицького.



Автор: Олег Синиця