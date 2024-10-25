В Міноборони України напрацювали модель "цифрової ВЛК", яка дозволить отримати медичний висновок в будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я, наразі розробляється проєкт змін до нормативно-правових актів. Про це повідомляє заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Радіо Свобода.

Повідомляється, що цифрова реформа ВЛК дозволить надати можливість військовозобов'язаним та військовослужбовцям отримати медичний висновок в будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я.