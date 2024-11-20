Україна може програти у війні в разі, якщо США наважаться на скорочення військової допомоги, тому що власного виробництва озброєнь їй недостатньо для того, щоб вистояти, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу FoxNews.

"Якщо вони (нова американська адміністрація - ред.) будуть скорочувати (військову допомогу Україні - ред.), я думаю, ми програємо. Звичайно, у будь-якому разі ми залишимося і будемо боротися. У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, його недостатньо, щоб вижити. Але якщо таким буде американський вибір, ми будемо вирішувати, що нам доведеться робити", - сказав Зеленський.

На запитання про перебіг війни порівняно з початком повномасштабного вторгнення Зеленський зауважив, що, хоча перші дні були найважчими, зараз усе залежить від внутрішньої єдності українців і єдності її партнерів. "Зараз цей період, цей момент залежить, я думаю, від нашої єдності в Україні, і я думаю, що дуже небезпечно, якщо ми втратимо єдність у Європі та, що найважливіше, єдність між Україною та Сполученими Штатами", - сказав глава Української держави, пише "Інтерфакс-Україна".

Зеленський наголосив, що дипломатія - єдиний спосіб покласти край війні, однак зазначив, що Володимир Путін може її припинити в будь-який момент.

"Хіба Путін не той, хто може прийняти рішення про припинення цієї війни?.... Я впевнений, що на сьогодні це залежить від Путіна, дійсно дуже багато. Він може це зробити. Він може захотіти і покласти край цій війні", - сказав президент України.

"Але це також залежить від Сполучених Штатів Америки набагато більше. Путін слабший за Сполучені Штати Америки. У президента Сполучених Штатів Америки є сила, повноваження і зброя, і він може знизити ціни на енергоносії. До речі, я чув сигнал у ЗМІ від президента Трампа про те, що він думає знизити ціни на енергоносії, на нафту, і це необхідно зробити", - додав Зеленський.

На запитання, чи сподівається він, що обраний президент США Дональд Трамп зможе вплинути на Путіна, щоб покласти край війні, президент України відповів: "це буде непросто, але я думаю, якщо використати всі важелі, які є у Сполучених Штатів, так, він зможе". "Тому що він набагато сильніший за Путіна. Він сильніший. Сполучені Штати сильніші. Економіка, сильніша. Сполучені Штати мають дуже великий вплив", - сказав Зеленський.