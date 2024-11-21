У власника скандального telegram-каналу «Джокер» здирника Романа Кравця були відносини зі значно старшою Сабіною Мусіною, співзасновницею салону краси G. Bar.

Журналісти hromadske випустили чергове розслідування, в якому показали і довели, що власник скандального telegram-каналу «Джокер» та 30-річний здирник Роман Кравець продовжує стосунки із співзасновницею столичних салонів краси G.bar Сабіною Мусіною, якій скоро виповниться 42 роки.

Згідно з опублікованими даними, Роман Кравець виїхав 20 червня 2024 року на машині марки Mercedes-Benz разом із Сабіною Мусіною та її донькою через пункт пропуску «Краківець», але назад вже повернувся сам.

На початку липня ЗМІ писали, Роман Кравець поїхав з Німеччини та відпочивав на пляжі в Cala del Pi, у селищі S’Agaro (Жирона, Іспанія) разом із Сабіною Мусіною, яка викладала фото з відповідними тегами у свій Instagram.

Журналісти hromadske також обурилися псевдо-патріотичними висловлюваннями Сабіни Мусіної, які вона публікувала у своїх соцмережах, тоді як відпочивала з молодим ухилянтом Романом Кравцем, який купив «білий» квиток за гроші від вимагання у бізнесу.

У розслідуванні було опубліковано довідку ВЛК, на якій написано: «Солдата запасу Романа Кравеця визнано непридатним до військової служби». Медичний огляд нібито провела Голосіївська військово-лікарська комісія та 16 липня 2024 року зняла Кравця з обліку. У документі також наголошується, що цього дня він ознайомився із цим рішенням. Проте журналісти стверджують, що за наявною інформацією, яку підтверджує база перетину кордону, Кравець з 20 червня по 20 липня був за кордоном разом з Мусіною та іншими жінками.

Журналісти також раніше не виключали, що Роман Кравець спонсорував Сабіну Мусіну та її бізнес у сфері краси на гроші від вимагання в українського бізнесу.

Роман Кравець та Сабіна Мусіна робили збори на допомогу українським військовим. Проте фактів, що гроші дійшли до українських військових, немає.

Сабіна Мусіна також кілька разів потрапляла в сканадали, зокрема через реклами російської онлайн-освіти.

Джерело