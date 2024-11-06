8 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту позбавляти водійських прав за проїзд на жовтий сигнал світлофора тричі за рік.

Про це йдеться у законопроєкті № 12172, передають Українські Новини.

За порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного роз’їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення карати штрафом в розмірі 1020 гривень (60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Якщо порушення, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за відповідне порушення, то покаранням буде штраф в розмірі 2,5 тис. гривень (150 нмдг) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році 9 депутатів Верховної Ради пропонували парламенту позбавляти права керувати транспортними засобами терміном від 6 місяців до 1 року за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів у населених пунктах більш ніж на 70 км/год.