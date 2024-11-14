Майже кожен третій українець (32%) оцінює нинішній рівень мобілізації в Україні як оптимальний, кожен четвертий (26%) вважає його надміру високим, стільки ж (25%) - недостатнім, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічні дослідження (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) з 27 вересня по 1 жовтня.

Результати опитування незначно відрізняються за статтю та в регіональному розрізі, але суттєво - у віковому: молодша вікова категорія (18-29 років) набагато частіше вважає рівень мобілізації надмірним (43%), ніж недостатнім (16%), тоді як старша (60+ років), навпаки, - частіше вважає його недостатнім (40%), ніж надмірним (12% опитаних).

44% опитаних вважають, що новий закон про мобілізацію, який набув чинності у травні, допомагає Україні в боротьбі з РФ, 26% вважають, що шкодить, а 14% - що жодним чином на нього не впливає. 16% вагалися з відповіддю.

У регіональному розрізі відповіді на це запитання відрізнялися несуттєво, у статево-віковому - жінки та старші респонденти (50+ років) рідше зазначали, що закон про мобілізацію шкодить у боротьбі з РФ, але частіше вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося серед 2000 повнолітніх жителів підконтрольних регіонів України методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів (CATI). Дані опитування зважені за регіональними (область і тип населеного пункту, крім Вінницької, Волинської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей, де використовували тільки область проживання) і віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України станом на 1 січня 2022 року.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%. Коефіцієнт досяжності респондентів - 7%.