Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив про збільшення зареєстрованих фактів самовільного залишення частини військовослужбовцями (СЗЧ), дезертирства і невиконання наказів. Про це він сказав журналістам, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми ще не аналізували, цифри конкретні назвати не можу, але значна тенденція на збільшення самовільного залишення частини (СЗЧ) є", - сказав Кравченко.

За його словами, йдеться і про СЗЧ, дезертирство та невиконання наказів.

Кравченко не незвав кількість таких злочинів, однак додав, що та кількість, яка зазначається у ЗМІ, трохи перевищує реальну. Уточнюючи, наскільки загалом ситуація є загрозливою, голова суду сказав: "Загрозливою"."Мобілізація, загальний порядок мають бути, але подивіться, з яким негативом показують ТЦК, "бусифікацію" придумали.... Питання є до патріотичного виховання... необхідно також стимулювати військовослужбовців, тією ж заробітною платою", – вважає голова Верховного Суду.