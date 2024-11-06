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Президент України Володимир Зеленський не підпише законопроєкт №9665, що передбачає штрафи і позбавлення волі за зберігання дров без дозвільних документів, повідомив радник президента України з комунікації Дмитро Литвин.

"Так, не підпише", - повідомив Литвин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала законопроєкт №9665 і ввела кримінальну відповідальність за зберігання деревини без документів. Законопроєкт викликав масову суспільну критику і став приводом для безлічі мемів у соцмережах.

Раніше заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та один з авторів документа Максим Павлюк заявив, що законопроєкт про вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини спрямовано не проти населення, а проти "чорних лісорубів".
ForUm

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