Ще одна фінансова компанія відстояла свою позицію щодо незаконно накладеного штрафу від регулятора.

Так, рішенням Національного банку України від 20.03.2023 року №21/496-рк, ТОВ «Укрфінстандарт» було оштрафовано на 14 600 100,00 грн. Цій події передувала низка переговорів з заступником голови Національного банку України, Дмитром Олійником. В свою чергу, як стало відомо журналістам, Дмитро Олійник неодноразово погрожуючи своїм високим посадовим становищем та можливістю застосувати заходи впливу щодо компанії, примусово пропонував вирішення даного питання за певну винагороду.

ТОВ «Укрфінстандарт» в своїй діяльності дотримується лише норм чинного законодавства та категорично засуджує хабарництво в Україні. Компанією було прийнято відстоювати свою позицію в суді.

24 травня 2023 року ТОВ «Укрфінстандарт» звернулось до суду з вимогою визнати протиправним та скасувати рішення НБУ від 20.03.2023 року. Суд першої інстанції прийняв рішення на користь Укрфінстандарту, у відповідь на що, НБУ подав апеляцію та 19 листопада 2024 її програв.

Укрфінстандарт є не першою фінансовою установою, що довела беззаконність рішень НБУ, так 14 листопада 2023 року ФК «ЛЕО» виграло в апеляції справу щодо визнання незаконним та скасування рішення НБУ щодо накладення штрафних санкцій. А 29 травня 2024 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України (НБУ) про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «АКБ «Конкорд».

З усього вище викладеного проглядається, або некомпетентність Національного банку, або очевидний тиск на бізнес, з метою збагачення окремих особистостей.