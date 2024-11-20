Президент США Джозеф Байден санкціонував постачання протипіхотних мін до України, повідомляє The Washington Post з посиланням на двох неназваних американських чиновників.

"Росія атакує українські лінії на сході хвилями військ, незважаючи на втрати, які вони зазнають… Таким чином, українці, очевидно, зазнають втрат, і все більше міст і селищ наражаються на ризик падіння. Ці міни були створені спеціально для боротьби саме з цим. Коли вони використовуються спільно з іншими боєприпасами, які ми вже постачаємо Україні, передбачається, що вони сприятимуть ефективнішій обороні", - сказав один із співрозмовників видання.

Використання мін буде обмежене територією України з очікуваним акцентом на східній її частині, сказав один із чиновників. Використання таких мін могло б допомогти українським військам зміцнити оборону, сповільнюючи просування військ РФ і спрямовуючи їх у райони, де по них можна буде завдати удару артилерією та ракетами.

Один із чиновників сказав, що тип протипіхотних мін — "нестійкий", тобто міни самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, знижуючи небезпеку для мирних жителів. Чиновник сказав, що українські політики зобов'язалися не встановлювати міни у густонаселених районах. Експерти з контролю над озброєннями заявили, що навіть нестійкі міни становлять загрозу безпеці.

Видання зазначає, що Байден не хотів постачати Україні міни через побоювання всередині його власної адміністрації та з боку широкого кола прихильників боротьби з мінами, які кажуть, що ризик для мирних жителів неприйнятно високий. Але прогрес РФ на полі бою останніми місяцями змусив Білий дім знайти нові способи допомогти Києву.

Ані РФ, ані США не є одними із 164 учасників Оттавської конвенції, також відомої як Договір про заборону мін, яка забороняє встановлення та передачу протипіхотних наземних мін. 2022 року Байден відродив політику епохи Обами, яка забороняла передачу та використання американських протипіхотних наземних мін за межами Корейського півострова.

Деякі активісти з прав людини заявили, що рішення США надати протипіхотні міни Україні, яка підписала Договір про заборону мін, є чорною плямою на репутації Вашингтона.

Станом на 2022 рік у запасі Сполучених Штатів було близько 3 мільйонів протипіхотних мін. Міни не використовувалися з 1991 року, під час першої війни у ​​Перській затоці, за винятком одного інциденту в Афганістані у 2002 році з використанням одиночного боєприпасу. Адміністрація Байдена вже взяла на себе зобов'язання підтримати зусилля щодо розмінування в Україні після закінчення конфлікту.