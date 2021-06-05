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Вместо лоббирования интересов ПЦУ, чиновники в Украине должны заниматься решением вопросов в жизненно важных сферах.

Фото: Епископ Виктор / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в своем Телеграм-канале прокомментировал слова министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко о встрече Дениса Шмыгаля с Патриархом всея Грузии Илией II.

По мнению епископа Виктора, Александр Ткаченко «прозрачно намекнул, что высокий представитель украинской власти в разговоре с Предстоятелем Грузинской Православной Церкви лоббировал интересы одной конфессии в Украине – ПЦУ».

Владыка напомнил чиновникам, согласно Конституции Украины – Церковь в Украине отделена от государств, «а это значит, что украинская власть не должна вмешиваться в церковные дела, какими бы важными они ей не выдавались». Особенно в том случае, «когда есть дела, решать которые нужно немедленно именно государственным чиновникам – в экономической, социальной, медицинской, образовательной и других жизненно важных сферах», – подчеркнул архиерей.

Он также отметил, что «от представителей украинского политикума неоднократно звучали слова о том, что ни одна конфессия в нашей стране не имеет приоритета в глазах государства, все пользуются свободой и одинаковыми правами».

«Однако на практике мы видим совсем другую картину – когда высшие должностные лица Украины обеспокоены интересами одной конфессии, пренебрегая при этом интересами миллионов верующих нашей Украинской Православной Церкви», – написал владыка.

В завершении епископ Виктор выразил мнение, что «когда для признания каноничности церковной структуры со стороны Православных Поместных Церквей, нужно содействие государства, то это очевидно говорит о наличии серьезных проблем у этой структуры, которые делают невозможным ее признание со стороны других Церквей».
ForUm

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