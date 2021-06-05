Благотворительную и духовную поддержку от Винницкой епархии Украинской Православной Церкви каждый месяц получают военнослужащие, детские дома и дома престарелых возле линии разграничения.

Фото: pravlife.org

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, об этом рассказал священник Винницкой епархии протоиерей Анатолий Кузнецов.

«Поездки с гуманитарной помощью из Винницы в Донецкую область начались с приходом войны на Донбасс. Любовь к Богу проявляется в любви к ближним, к тем, кто нуждается в помощи, поддержке и успокоении. В прифронтовую зону я езжу не один. Обычно нас 2-3 священника – экипаж, ведь один человек не может справиться с тем грузом и делами, которые мы планируем осуществить. Мы ездим туда почти с первых дней войны на востоке, каждый месяц», – отметил протоиерей Анатолий.

По словами священника, начиналось все с первой мобилизации, когда 25 молодых парней, отправились на восток, и мы в церкви начали сбор помощи, поскольку у них реально не было ничего, даже средств первой необходимости.

«Конец 2014-го – начало 2015 года стали отправной точкой для такой благотворительной деятельности. Мы собирали все, что возможно: одежду, обувь, продукты, деньги. Самое важное было даже не материальное, а духовная поддержка как человеческая, так и Церкви. Мы и крестили ребят на передовой, и причащали, и исповедовали, венчали пары, молебны служили. Это сейчас у нас есть военные капелланы, а раньше священника в зону ООС надо было поискать, а человек без Бога, без духовной поддержки не может существовать. Именно тогда мы начали сотрудничать с военной службой поддержки местного населения, которая призвана помогать военным и мирному населению, а также сглаживать проблемные вопросы в этом взаимодействии», – отметил отец Анатолий.

Протоиерей Анатолий Кузнецов также рассказал о социальных учреждения, которые посещают с гуманитарной помощью в Донецкой области.

«Мы начали ездить в детские дома, интернаты, дома престарелых по селам и маленьким городам Донецкой области: Парасковиевка, Часов Яр, Новожеланное, Ласточкино, Авдеевка. Объем был очень велик. В 2016 году мы случайно попали в село Новомихайловка. Нам сказали, что дом престарелых при храме УПЦ нуждается в помощи. Мы приехали, привезли продукты, познакомились с батюшкой, который занимается этими людьми, с жителями Дома милосердия. Увидели примерно 50 пожилых людей, постоянно проживающих там и нуждающихся в гуманитарной поддержке. Причем помощь требовалась почти во всем: продуктами, памперсами, ведь примерно 15 человек – лежачие», – продолжил он.

Священник отметил, что также посещают детские дома, где живут сироты или дети с особыми потребностями – в Новожеланном, Ласточкино – география большая у наших поездок. «Привозим продукты, сладости, игрушки, тетради, краски, другую канцелярию и многое другое. Дети очень радуются. Бывает, садимся прямо на пол и играем с ними», – сказал он.

По словами отца Анатолия, с гуманитарной помощью помогают прихожане винницких храмов Украинской Православной Церкви, волонтеры, меценаты.

«С тех самых пор и по сегодняшний день ежемесячно мы отправляемся в Донецкую область с гуманитарными грузами. Люди приносят фрукты, печенье, другие продукты, воду, медикаменты, средства гигиены, памперсы, салфетки, игрушки, одежду, канцелярские товары, оказывают финансовую помощь – кто сколько может. Нам даже подарили микроавтобус, чтобы мы могли беспрепятственно осуществлять свою миссию. Молимся о всех, кто помогает ближнему и о тех, кому нужна наша помощь», – подытожил священник.