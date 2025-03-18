також у роздiлiСвiт
Ізраїль відновив вогонь у секторі Гази 5
Припинення вогню може бути не вигідне для України - Болтон 10
Військові з 30 країн світу обговорять міжнародні сили безпеки для України 11
США можуть ввести санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від переговорів 9
В Україні відкрився новий фронт 31
Франція зробила заяву про відправку військ в Україну 21
Данія попередила про загрозу великої війни в Європі через 5 років 20
Туреччина та Туркменістан завершили 27-річні переговори 22
У Гренландії призначили дострокові вибори 18
США виходять з Ради ООН щодо прав людини і припиняють фінансування БАПОР 18
Трамп планує найближчим часом запровадити 10% мита на імпорт товарів з ЄС 9
Нова сирійська влада вимагає від росії видати Асада 19
Велика Британія переходить на 4-денний робочий тиждень 20
В Іраку легалізували шлюби з 9-річними дівчатами 22
Трамп зрозумів, що швидка перемога в Україні неможлива 24
Депутатка ультраправої AfD закликає виселити з Німеччини всіх українців 44
Трамп призначив послами трьох голлівудських акторів 22
Саркозі під судом: колишній президент Франції відповість за фінансування кампанії від Каддафі 20

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає, що через скорочення іноземної допомоги США вісім країн, серед яких Україна, можуть зіткнутися з критичною нестачею ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів.

Про це пише Reuters. 

За даними ВООЗ, Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі, Нігерія та Україна вже найближчими місяцями можуть вичерпати свої запаси ліків від ВІЛ.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус під час пресконференції заявив, що збої в програмах боротьби з ВІЛ можуть звести нанівець 20 років прогресу.

"Якщо не буде вирішено проблему постачання ліків, це може спричинити понад 10 мільйонів нових випадків ВІЛ та три мільйони смертей, пов’язаних із хворобою", – зазначив він.

Причиною цієї кризи стало зупинення іноземної допомоги США, яке запровадив президент Дональд Трамп незабаром після свого приходу до влади в січні. Це рішення також вплинуло на глобальні програми боротьби з поліомієлітом, малярією та туберкульозом.

Також під загрозою опинилася Глобальна лабораторна мережа з діагностики кору та краснухи, яку координує ВООЗ. Її можливе закриття збігається з поверненням кору у США.

У своїй заяві ВООЗ наголошує, що 80% підтримуваних організацією медичних закладів в Афганістані можуть закритися через нестачу фінансування.

Станом на 4 березня вже припинили роботу 167 медичних установ, а без термінового фінансування до червня можуть закритися ще понад 220 закладів охорони здоров’я. 

Скорочення фінансування також вплинуло на діяльність самої ВООЗ. Через плани США вийти з організації, вона змушена заморозити набір співробітників та переглянути бюджет.

Так, ВООЗ уже анонсувала скорочення фінансування надзвичайних операцій – з 1,2 млрд доларів до 872 млн доларів у бюджетному періоді 2026–2027 років.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

3
Теги