Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає, що через скорочення іноземної допомоги США вісім країн, серед яких Україна, можуть зіткнутися з критичною нестачею ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів.
Про це пише Reuters.
За даними ВООЗ, Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі, Нігерія та Україна вже найближчими місяцями можуть вичерпати свої запаси ліків від ВІЛ.
"Якщо не буде вирішено проблему постачання ліків, це може спричинити понад 10 мільйонів нових випадків ВІЛ та три мільйони смертей, пов’язаних із хворобою", – зазначив він.
Причиною цієї кризи стало зупинення іноземної допомоги США, яке запровадив президент Дональд Трамп незабаром після свого приходу до влади в січні. Це рішення також вплинуло на глобальні програми боротьби з поліомієлітом, малярією та туберкульозом.
Також під загрозою опинилася Глобальна лабораторна мережа з діагностики кору та краснухи, яку координує ВООЗ. Її можливе закриття збігається з поверненням кору у США.
У своїй заяві ВООЗ наголошує, що 80% підтримуваних організацією медичних закладів в Афганістані можуть закритися через нестачу фінансування.
Станом на 4 березня вже припинили роботу 167 медичних установ, а без термінового фінансування до червня можуть закритися ще понад 220 закладів охорони здоров’я.
Скорочення фінансування також вплинуло на діяльність самої ВООЗ. Через плани США вийти з організації, вона змушена заморозити набір співробітників та переглянути бюджет.
Так, ВООЗ уже анонсувала скорочення фінансування надзвичайних операцій – з 1,2 млрд доларів до 872 млн доларів у бюджетному періоді 2026–2027 років.
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