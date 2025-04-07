У ЄС досі не визначилися з подальшою долею Директиви про тимчасовий захист, яка дозволяє 4,3 мільйона українців жити, працювати та користуватися послугами в європейських країнах. Питання залишається відкритим після завершення війни.

Про це пише Euroactiv.

Через політичну чутливість питання продовження тимчасового захисту на рівні ЄС, деякі держави-члени вже почали самостійно ухвалювати рішення щодо майбутнього українських біженців.

«Припинення вогню може миттєво повністю змінити ситуацію, надавши країнам, що приймають біженців, можливість вирішувати, чи послаблювати заходи захисту, сприяти інтеграції або спонукати біженців повертатися додому», — пише видання.

Минулого року уряди країн Європейського Союзу погодилися продовжити дію програми тимчасового захисту для українців до березня 2026 року. Спочатку завершення програми планувалося на березень 2025 року.