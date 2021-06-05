В Черновицкой области накануне праздника Вознесения Господнего верующие Украинской Православной Церкви пройдут 24 км крестным ходом.
Фото: Черновицко-Буковинская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, участники крестного хода 9 июня пройдут из Черновцов в Свято-Вознесенский монастырь села Банчены.
Начало молитвенного шествия в 06.00 от Свято-Андреевского храма Черновцов по улице Русская 287-ж.
В 2020 году традиционный крестный ход накануне Вознесения Господня отменили из-за карантина.
Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области верующие УПЦ пройдут более 3-х недель крестным ходом с хранительницей Приднепровья – чудотворной «Новокодацкой» иконой Божией Матери.
Крестный ход начнется после воскресного богослужения 13 июня от Успенского кафедрального собора города Днепр и закончится 6 июля.
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