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В Черновицкой области накануне праздника Вознесения Господнего верующие Украинской Православной Церкви пройдут 24 км крестным ходом.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, участники крестного хода 9 июня пройдут из Черновцов в Свято-Вознесенский монастырь села Банчены.

Начало молитвенного шествия в 06.00 от Свято-Андреевского храма Черновцов по улице Русская 287-ж. 

В 2020 году традиционный крестный ход накануне Вознесения Господня отменили из-за карантина.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области верующие УПЦ пройдут более 3-х недель крестным ходом с хранительницей Приднепровья – чудотворной «Новокодацкой» иконой Божией Матери.

Крестный ход начнется после воскресного богослужения 13 июня от Успенского кафедрального собора города Днепр и закончится 6 июля.
ForUm

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