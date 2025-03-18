також у роздiлiПолiтика
Путін може вимагати припинення військової допомоги Україні як умову для перемир'я 9
Від переговорів у Саудівській Аравії залежатиме відновлення допомоги Україні - Рубіо 21
Юлія Тимошенко розкритикувала голову німецької розвідки 23
Екс очільник ЦРУ викрив Трампа в шантажі України 13
Оточення Трампа веде переговори з українською опозицією 16
Америка може зупинити військову допомогу Україні 22
Зеленський за допомогою Британії та Франції готує мирний план, який буде представлений партнерам у США 17
Макрон не зміг переконати Трампа надати Україні гарантії безпеки 13
Трамп вважає, що у Росії є козирі у переговорах щодо України 22
Делегації США та Росії провели перші переговори в Саудівській Аравії: що відомо 20
Зеленський зробив заяву про повернення Криму 40
Згадаймо Будапештський меморандум: паперові гарантії з боку США мають невелику цінність 45
Відносини між Трампом і путіним помітно зіпсувалися 24
Європа зберігає обережний оптимізм щодо заяв Трампа стосовно підтримки України 19
Порошенко розкрадає гроші, які українці донатять на його фонд, - ЗМІ 34
Євромайданівець провів 10 років у російських буцегарнях, а зараз його утримують у депортаційному центрі 32
Десять країн Євросоюзу закликали повністю заборонити імпорт російського газу 35
Зеленський сподівається на Трампа: нові можливості для мирних переговорів з Росією 44

Італія та Іспанія не готові підтримати виділення Європейським Союзом €40 млрд військової допомоги Україні у 2025 році, але кожна країна зробить внесок відповідно до своїх економічних спроможностей. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією співрозмовників журналістів, пропозиція про нову військову допомогу має сильну підтримку в країнах північної та східної Європи.

«Водночас деякі південноєвропейські столиці є більш стриманими, відображаючи поділ між тими, хто географічно є ближчим до Росії та надав більше підтримки Україні, і тими, хто віддаленішій і надав менше допомоги», – зазначають журналісти.

За даними дослідницького центру Кільського інституту світової економіки, Естонія, Данія та Литва лідирують у Європі за підтримкою України, витративши на неї понад 2% свого валового внутрішнього продукту з січня 2022-го по грудень 2024 року.

Італія, Словенія, Іспанія, Португалія, Греція та Кіпр надали найменше допомоги, витративши на неї менш ніж 0,5% ВВП. Найменші показники в Угорщини.

Як розповіли журналістам неназвані троє дипломатів ЄС, під час дискусії міністрів закордонних справ Словаччина дала зрозуміти, що не перешкоджатиме плану щодо України, але відмовиться від внеску. Це не завадить його реалізації, бо внески плануються добровільними.

Перед зустріччю з європейськими колегами 17 березня міністри закордонних справ Італії та Іспанії заявили, що поки занадто рано займати остаточну позицію щодо збільшення військової допомоги Україні. 

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що пропозицію збільшити військову допомогу необхідно обговорити докладно і з огляду на майбутні події. Також Таяні додав, що Італії необхідно знайти кошти й для збільшення власних витрат на оборону.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес щодо допомоги Україні заявив, що «подивимося, як пройдуть дебати, але наразі рішення з цього питання не ухвалено».

Нагадаємо, пропозиція верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас виділити €40 млрд військової допомоги Україні означає подвоєння європейської підтримки, якої у 2024 році було надано на близько €20 млрд. Вона також заявила, що члени Європейського Союзу мають збільшити оборонні витрати, щоб бути готовими до потенційної війни з Росією.

Так, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала активувати положення про надзвичайний стан, аби дозволити європейським країнам збільшити витрати на оборону. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що запровадження надзвичайного стану, запропоноване фон дер Ляєн під час закритої зустрічі з лідерами Євросоюзу напередодні, дозволило б державам-членам суттєво збіль
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

6
Теги