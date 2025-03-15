Припинення вогню може бути не вигідне для України: це може віддати Росії 20% територій, — колишній радник Президента США з нацбезпеки Джон Болтон.

Він вважає, що замороження конфлікту на нинішній лінії фронту і початок нескінчених переговорів у нейтральній столиці, може створити «новий кордон» на лінії вогню.

Крім того, Болтон підкреслив, що Володимир Зеленський погодився на перемир'я в Саудівській Аравії, бо потребував відновлення військової та розвідувальної допомоги США, а також мусив виправити ситуацію після фіаско в Овальному кабінеті 28 лютого.