Вищий антикорупційний суд відмовив у проведенні заочного розслідування стосовно колишнього народного депутата Георгія Логвинського, якого НАБУ і САП підозрюють в організації заволодіння понад 54 млн грн державних коштів, повідомляє «Слово та діло». Таке рішення 1 квітня ухвалив слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий. Проте за даними джерела у НАБУ, слідчи нібито все одно будуть продовжувати розслідування кримінальної справи та нібито готують нові підозри у цій справі, крім Логвинського, ще і зокрема колишній першій заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій (у дівоцтві – Севостьянова) та екс-представнику п'ятого президента України Петра Порошенка Борису Бабіну.

Наталія Бернацька, яка, судячи з даних Єдиного державного реєстру судових рішень, схоже досі перебуває під слідством як підозрювана у кримінальному провадженні №52017000000000361 (справа «Золотого мандарину ойл»), ще у 2023 році увійшла у Наглядову раду Укрпошти, хоча до цього після обшуків у її помешканні вона внесла заставу у 7 мільйонів гривень, напевно - щоб не сидіти у СІЗО.

Як нагадує «Українська правда», у січні 2020 року стало відомо, що Офіс генпрокурора підписав підозри для екснардепа з Народного фронту Георгія Логвинського і колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької. Їм інкримінують нібито крадіжку з держбюджету 54 мільйонів гривень.

Кошти нібито виводились через компанію «Золотий мандарин ойл», яку гібито пов’язують з колишнім нардепом Георгієм Логвинським.

У 2015 році урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ (на той момент посаду обіймав Бабін) нібито отримав від «Золотий мандарин ойл» пропозицію мирно врегулювати спір між цією компанією та «Київенерго». Пов'язана з Логвинським фірма нібито пішла в ЄСПЛ через нібито борг на понад 38 мільйонів гривень. «Золотий мандарин» нібито запропонував мирне врегулювання, і Бабін, за даними слідства, нібито на нього погодився.

Слідство вважає, що урядовий уповноважений, нібито «діючи за попередньою змовою із службовими особами Міністерства юстиції України, представниками юридичних осіб приватного права, достовірно знаючи про розмір реальної заборгованості ПАТ «Київенерго» перед ТОВ «Золотий мандарин ойл» всупереч інтересам служби" одноосібно від імені уряду нібито пообіцяв виплатити приватній фірмі борг.

У зв'язку з нібито «мирним врегулюванням спору» ЄСПЛ зняв справу з розгляду і зобов'язав Україну заплатити «Золотому мандарину». Після цього компанія нібито отримала понад 54 мільйони гривень.

У Мін'юсті нібито стверджують, що законно виплатили гроші за рішенням Європейського суду з прав людини.

У свою чергу «Золотий мандарин» нібито використав гроші не для погашення своєї 700-мільйонної заборгованості перед Родовід Банком і не для своєї господарської діяльності, а нібито перевів на рахунки пов'язаних фізчних осіб та, ймовірно, фіктивних фірм.

Як повідомляли ЗМІ, на початку листопада 2017 року ексзаступниця міністра юстиції Наталія Севостьянова нібито вийшла заміж за юриста Руслана Бернацького, який є засновником та власником міжнародної юридичної компанії «Integrites», яка ще до березня 2022 року нібито працювала у Москві і за неофіційною інформацією нібито ще продовжує.

Руслан Бернацький нібито є давнім знайомим та партнером Андрія Портнова. Кажуть що нібито саме Портнов і познайомив Бернацького із Севостьяновою. За часів президентства Януковича Портнов обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України та керівника Головного управління з питань судової реформи та судоустрою.

Наталія Бернацька працювала також секретарем Центральної виборчої комісії (ЦВК) у 2018-2019 рр.

Кілька років тому журналісти проекту «Слідство.Інфо» розповіли про блискучу кар’єру чиновниці Севостьянової-Бернацької та досліджували не менш блискучу її електронну декларацію. Наприклад, незважаючи на низькі доходи в 2014 році Севостьяновій нібито вдалося придбати два люксових позашляховика Лексус RX350 і Порше Каєн. Каже, що батьки все життя збирали гроші та купили авто для себе.