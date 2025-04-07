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Російські війська готуються до нового наступу на сході України, зосередивши зусилля на спробах повної окупації Донецької області. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в інтерв’ю Новости.Live.

За його словами, найбільш напруженим найближчим часом може стати Лиманський напрямок. Саме тут росіяни активно накопичують резерви й готують підкріплення. Сазонов зазначає, що для окупантів це стратегічно вигідна ділянка – наступ на цьому напрямку дозволить перерізати логістику українського угруповання в Донецькій області.

«Замість довготривалого штурму таких міст, як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ чи Слов’янськ, росіяни намагаються знайти обхідні шляхи. Перехоплення логістичних маршрутів, зокрема у напрямку Харкова, може дати їм значну перевагу», – пояснив Сазонов.

Попри те, що Москва не відмовилася від планів окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, російське командування стикається з нестачею ресурсів. Станом на зараз армія РФ не здатна одночасно проводити масштабні наступальні операції на кількох напрямках, як це було у 2024 році.

«У них просто немає достатньо сил, щоб тиснути одразу на Покровськ, Костянтинівку і Куп’янськ. Особливо бракує піхоти й штурмових підрозділів», – додав військовий.
ForUm

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