Сили оборони та Сили безпеки Ізраїлю у спільній заяві повідомили, що завдають масштабних ударів по цілях, що належать угрупуванню ХАМАС у палестинському анклаві.
Ізраїль атакував цілі терористичної організації ХАМАС по всьому сектору Гази.
Вже відомо, що більше ніж 200 людей загинули в результаті авіаударів Ізраїлю по Газі. Чиновник ХАМАСу заявив, що Ізраїль фактично в односторонньому порядку порушив угоду про припинення вогню.
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