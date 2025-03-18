Сили оборони та Сили безпеки Ізраїлю у спільній заяві повідомили, що завдають масштабних ударів по цілях, що належать угрупуванню ХАМАС у палестинському анклаві.

Ізраїль атакував цілі терористичної організації ХАМАС по всьому сектору Гази.

Вже відомо, що більше ніж 200 людей загинули в результаті авіаударів Ізраїлю по Газі. Чиновник ХАМАСу заявив, що Ізраїль фактично в односторонньому порядку порушив угоду про припинення вогню.