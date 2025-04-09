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Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» передав нову партію високотехнологічного обладнання для потреб Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Передача відбулася за участі голови наглядової ради фонду, першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Валерія Дубіля, громадської діячки Віти Присяжнюк та волонтера Євгена Довбні.

Розвідники отримали:

— 5 потужних широкочастотних РЕБ-систем «Апостол» на базі автомобілів;
— РЕБ-наплічники для піхоти;
— Антидронову рушницю;
— 10 дронів DJI Mavic;
— БПЛА літакового типу;
Інші новітні зразки військових розробок, призначені для аеророзвідки та боротьби з ворожими безпілотниками.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, така техніка є вкрай важливою для ефективного виконання бойових завдань і збереження життів військовослужбовців.

«Для нас це не просто “залізо” — це очі, вуха і щит наших бійців. У сучасній війні технологія — не перевага, а необхідність. Дякуємо за підтримку», — зазначив військовий розвідник, учасник бойових дій із позивним «Сокіл».

Голова наглядової ради БФ «Надія» Валерій Дубіль підкреслив, що ця ініціатива — результат об’єднання зусиль багатьох людей: «Ми працюємо командою, де кожен знає свою роль. Хтось воює, хтось забезпечує технікою, хтось підтримує ресурсами. Від цього залежить успіх нашої спільної справи. Щиро дякую друзям та справжнім патріотам Олексію Юренку та Ігорю Коржу за підтримку».

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» продовжує реалізовувати гуманітарні й оборонні ініціативи, залучаючи партнерів, виробників і волонтерські мережі.
ForUm

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