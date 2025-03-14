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Російський диктатор Володимир Путін може вимагати припинення військової допомоги Україні як умову для перемир'я про це пише Bloomberg.

Джерела видання розповіли, що швидше за все, він спробує затягнути терміни узгодження будь-якого припинення бойових дій в Україні, щоб забезпечити найвигідніші умови для Москви.

За словами співрозмовника, перед переговорами з українцями у Джидді 11 березня американці не обговорювали ідею перемир’я з росіянами, і Кремль вважає озвучені рамки неприйнятними для себе.
ForUm

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