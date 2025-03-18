ГУР — автори десятків публічних і сотень непублічних операцій у протидії ворогу. Про роботу розвідників, про ситуацію в країні, а також про потреби бійців ми поговорили із Андрієм Юсовим — речником Головного управління розвідки МО.

Ми відкриваємо збір 5 000 000 гривень на потреби таємного, але вкрай ефективного підрозділу ГУР. Про їхню роботу не говорять уголос, але саме вони роблять те, що наближає перемогу щодня.

Зараз непросто, але саме в такі моменти важливо тримати стрій разом. Кожен донат – це ще один крок до нашої спільної мети, і саме від таких кроків залежить майбутнє України.

Дмитро Карпіловський та Олександр Тихомиров від імені УкрІнвестКлуб уже доєднались та надіслали 500 000 гривень у цей збір. Але сума велика, і без вашої допомоги нам не закрити його швидко.

Щоб подякувати кожному, хто зробить внесок, ми підготували унікальні лоти з підписом генерал-лейтенанта Кирила Буданова:

За донат від 500 гривень – ми розіграємо 20 кастомних браслетів від Ігоря Ільчишена, засновника девелоперсько-інвестиційної компанії ARHA Group та ювелірного дому Kimberli

Кожен браслет виготовлений зі срібла на шкіряному ремінці та має напутнє слово з підписом Кирила Буданова.

За донат від 10 000 гривень – кожен благодійник гарантовано отримає такий браслет.

За донат від 1 000 гривень – ми розіграємо три сталевих тризуби з підписом Кирила Буданова, виготовлених із останніх листів заводу Азовсталь.

За донат від 5 000 гривень буде розіграно три унікальні лоти:

— Ексклюзивна Перша Конституція України Пилипа Орлика, ручної роботи.

— Колекційний набір марок сучасної війни – той самий набір, як у Кирила Буданова.

— Кастомні шахи в козацькій стилістиці, ручної роботи.

Усі лоти також мають напутнє слово і підписані генерал-лейтенантом Кирилом Будановим.

Також підготували подарунки від УкрІнвестКлуб:

За донат від 20 000 гривень кожен гарантовано отримає персональну консультацію від Дмитра Карпіловського з будь-яких інвестиційних чи бізнесових питань.

А якщо ви великий бізнес чи щедрий благодійник, який задонатить від 250 000 гривень, ми відзнімемо про вас іміджеве інтерв’ю, яке опублікуємо на нашому YouTube-каналі.

За гарантованими лотами, або якщо бажаєте задонатити у будь-який інший спосіб, звертайтесь до Олександра Тихомирова.

Інші лоти будуть розіграні, як тільки ми спільними зусиллями заповнимо банку!

Посилання на банку

Номер картки банки

4441 1111 2185 9981

ВАЖЛИВО: у коментарі до донату вказуйте ваш номер телефону чи нік у Telegram, навіть якщо донатите з Monobank, щоб ми могли зв’язатися з вами та надіслати ваш виграний лот.