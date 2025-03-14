Українські військові пробираються пішки десятки кілометрів, щоб евакуюватися з Курської області через активний наступ рф і обстріли основних шляхів, про це пише Financial Times.

Операція в Курській області спочатку планувалася як рейд, але згодом перетворилася на утримання позицій, що підвищило ризики для ЗСУ.

Starlink не працює на російській території, а останній шлях постачання з України був знищений ударом БпЛА в грудні.

Через масовані атаки дронів постачання та евакуація стали майже неможливими, а військові тижнями залишалися в окопах без ротації.

росія перекинула в регіон свої найкращі підрозділи БпЛА та північнокорейських бійців.

Після втрати Свердликового єдиний маршрут до Суджі опинився під постійним вогнем.

Українські війська продовжують утримувати частину Курської області, щоб не допустити просування рф у відповідь. Аналітик Майкл Кофман вважає операцію тактично успішною, але без впливу на загальний хід війни.