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«Минулої пʼятниці команда фільму Малевич / Malevych у Premier Palace Hotel презентувала кліп SHUMEI «Гуде вітер», який став саундтреком до фільму «Малевич»!

Кліп зрежисувала Daria Onyshchenko, яка є також і режисеркою самого фільму, що зʼявиться в офіційному прокаті 11 вересня.

Надзвичайно зворушлива робота «Гуде вітер» викликала глибокі емоції у гостей заходу!

Концертну програму відкрила талановита Юлія Рознен, а хедлайнером вечора став, звичайно, SHUMEI, який під оплески виконав супер-хіт «Буревіями» в дуеті зі Златою Огневич.

Під час заходу відбувся аукціон, на якому було зібрано 13900 доларів США.

Ці гроші будуть направлені на відновлення поранених митців-військових, а також на FPV-дрони для 103-ї бригади ТРО міста Львів.

Дякуємо усім, хто розділив цей вечір з нами, дякуємо друзям та партнерам, які продовжують підтримувати благодійні та культурні ініціативи в ці складні часи.

Благодійний фонд «Мистецька ініціатива»

Благодійний фонд RENOVATION

Благодійний Фонд «Міла» Олексія Юренка

Благодійний фонд УМАС«, — повідомив у Facebook голова ГО «Європейський шлях України» та засновник Благодійного фонду «Мистецька ініціатива» Ігор Корж.
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