Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Запрет вступает в силу с 00:00 29 мая.

Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

Белорусская нефтяная компания пока не подтверждает поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.

Позже заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что по оперативной информации, остановка поставок в Украину бензина из Беларуси вызвана технологическими процессами и не будет иметь долгосрочных последствий.

Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко. Об этом в эфире «Украина 24» заявил заместитель главы МИД Евгений Енин.

Завтра, 29 мая, в трех городах Украины открываются первые пилотные центры массовой вакцинации населения против COVID-19.

РФ помешала продолжению мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Марию Черную главой Кировоградской областной государственной администрации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, когда Украина окончательно сможет прекратить импорт российской и белорусской электроэнергии.

Власти Ирана преследовали и запугивали родственников жертв катастрофы самолета МАУ, сбитого 8 января 2020 года неподалеку от Тегерана. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина не может отозвать посла из Беларуси.

По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировано 3306 новых случаев заболевания COVID-19.

Служба безопасности Украины провела в столичном метрополитене плановые антитеррористические учения.