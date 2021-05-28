Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, когда Украина окончательно сможет прекратить импорт российской и белорусской электроэнергии.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1», передает УНИАН.

«Решение о запрете на импорт электроэнергии из Беларуси было принято. Наша цель - это официальная цель, к которой мы движемся и работаем упорно, - это в 2023 году вообще отрезаться от электросетей Российской Федерации и Беларуси, и интегрироваться в европейскую, - объединить наши электросети», - заявил Кулеба.

Он убежден, что в таком случае потом «вообще никто ничего не сможет купить».

Напомним, 26 мая Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в страну со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (то есть России и Беларуси) до 0 МВт. Ограничения действуют до 1 октября 2021 года.