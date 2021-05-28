РФ помешала продолжению мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что 28 мая постоянный совет ОБСЕ принял консенсусное решение о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» до 31 июля. Однако, РФ помешала продолжению мандата миссии на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин.

«Работа миссии является важной в контексте имплементации Минских соглашений, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 по обеспечению постоянно действующего мониторинга на российско-украинской государственной границе», – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока продолжительности мандата миссии наблюдателей ОБСЕ.

«Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России. Создавая препятствия работе миссии, Россия стремится продолжать беспрепятственное поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины», – подчеркнули в МИД.

Также в министерстве отметили, что РФ должна неуклонно выполнять взятые на себя обязательства как сторона конфликта и подписант Минских соглашений, что остается критически важным для деэскалации ситуации безопасности и политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.