также в разделеПолитика
Лукашенко рассказал об откровенном разговоре с Порошенко в 2014 году 16
Anti-Spiegel: Лидера украинской оппозиции поместили под домашний арест без доказательств 17
Украина повторно направит в РФ запрос на экстрадицию Януковича 11
«Радио Свобода»: Судебный процесс над Медведчуком может стать самым громким политическим делом в Украине 18
Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов 18
МИД: Для Украины растут риски со стороны Беларуси 20
Кулеба: Украина не может отозвать посла из Беларуси 83
Разумков: Окончательного варианта законопроекта о деолигархизации еще нет 12
В ОП назвали цель прекращения авиасообщения с Беларусью 22
Венедиктова: Козак находится не в Беларуси 25
В РФ отреагировали на слова Кравчука о переносе переговоров ТКГ из Минска 52
Американский военный Гарри Табах: С приходом к власти Байдена СНБО Украины превратился в репрессивный орган 45
Годный: «Ватерлоо», которое власти устроил в суде Медведчук – это предупреждение, что Зеленский проиграет в «войне против всех» 60
Financial Times пишет, что Медведчук стал мишенью для политического преследования украинской власти 23
Юрий Бойко: Провалив все предвыборные обещания, власть преследует Виктора Медведчука 19
У Порошенко пояснили, почему он не пришел на допрос в СБУ 19
Кравчук: Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу 21
Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне на Донбассе 11

РФ помешала продолжению мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что 28 мая постоянный совет ОБСЕ принял консенсусное решение о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» до 31 июля. Однако, РФ помешала продолжению мандата миссии на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин.

«Работа миссии является важной в контексте имплементации Минских соглашений, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 по обеспечению постоянно действующего мониторинга на российско-украинской государственной границе», – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока продолжительности мандата миссии наблюдателей ОБСЕ.

«Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России. Создавая препятствия работе миссии, Россия стремится продолжать беспрепятственное поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины», – подчеркнули в МИД.

Также в министерстве отметили, что РФ должна неуклонно выполнять взятые на себя обязательства как сторона конфликта и подписант Минских соглашений, что остается критически важным для деэскалации ситуации безопасности и политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги