Завтра, 29 мая, в трех городах Украины открываются первые пилотные центры массовой вакцинации населения против COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, центр откроются в Киеве на базе Международного выставочного центра, во Львове на базе стадиона «Арена Львов», в Одессе на базе стадиона Одесской юридической академии.

«Эти центры будут работать в выходные дни. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт «Дии» или через контакт-центр Министерства здравоохранения», – говорится в сообщении.

Прививки будут проводить только тем людям, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет предоставляться пожилым людям.

Вакцинация в таких центрах будет проходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований.

Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна и вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

Также в Минздраве подчеркнули, что пилотные центры вакцинации открывают, чтобы отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут создавать и в других крупных городах.