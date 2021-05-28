Служба безопасности Украины провела в столичном метрополитене плановые антитеррористические учения, сообщает пресс-центр СБУ.

По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метрополитена и захватили «заложников» в вагоне метро. Тренировка состоялись в условиях, максимально приближенных к реальным.

Сначала привлеченные к учениям силы ГосЧС и Киевской аварийно-спасательной службы провели ликвидацию пожара и эвакуировали пострадавших от взрыва.

Затем работники КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» КГГА и Общества Красного Креста Украины осуществили сепарацию пострадавших различных форм тяжести, предоставили им экстренную медицинскую помощь.

Во время силовой фазы тренировок спецназовцы Центра специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины освободили «заложников» из вагона метро и задержали «террористов».

«Основная цель учений - совершенствование навыков переговорного процесса, задержание преступников, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и эвакуация пострадавших в экстремальных условиях. Все субъекты борьбы с терроризмом справились с поставленными им задачами при проведении антитеррористической операции на объекте единой транспортной системы», - резюмировал один из руководителей Координационной группы Антитеррористического центра при ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области полковник Евгений Айдемський.

В тренировках принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС и органов государственной власти, Общества Красного Креста Украины.