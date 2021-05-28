По оперативной информации, остановка поставок в Украину бензина из Беларуси вызвана технологическими процессами и не будет иметь долгосрочных последствий.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.
«Новости по бензину, по оперативной информации, связаны с технологическим процессами на производстве белорусского производителя и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси», - написал он.
При этом он подчеркнул, что политика государства по диверсификации поставок будет усилена. «Но пока не поддавайтесь панике. Конечно, появление таких новостей в один день питает конспирологические теории, но на этот раз стоит держаться рационального понимания ситуации», - отметил он.
Наомним, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.
Белорусская нефтяная компания пока не подтверждает поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.
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