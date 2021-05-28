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Власти Ирана преследовали и запугивали родственников жертв катастрофы самолета МАУ, сбитого 8 января 2020 года неподалеку от Тегерана.

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Укринформ.

Как сообщается, правозащитники отмечают, что с октября 2020 года по январь 2021 года разговаривали с 31 родственником жертв авиакатастрофы и людьми, которые знают, как иранские власти относились к членам семей погибших.

Собеседники HRW заявили, что иранские службы безопасности прибегали к задержаниям родственников жертв авиакатастрофы, допросам и запугиваниям.

В частности, как отмечается в отчете, 16 родственников погибших заявили, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными СМИ или следили за теми, кто посещал места захоронений жертв авиакатастрофы.

По информации правозащитников, в некоторых случаях иранские силы безопасности допрашивали или задерживали членов семей погибших в течение нескольких часов.

Напомним, 8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января 2020 Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Прокуратура Ирана выдвинула обвинения против десяти должностных лиц в связи со сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.
ForUm

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