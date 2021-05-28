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По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировано 3306 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1402 человека, летальных случаев – 156, ◾ выздоровели 13298 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 25454 человека, методом ИФА - 11758, экспресс-тестами - 23351.

За все время пандемии в Украине заболели 2196673 человека, выздоровели – 2020216, летальных случаев - 50 232, проведено 10131355 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

Напомним, 27 мая 2021 в Украине было зафиксировано 3509 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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