По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировано 3306 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1402 человека, летальных случаев – 156, ◾ выздоровели 13298 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 25454 человека, методом ИФА - 11758, экспресс-тестами - 23351.
За все время пандемии в Украине заболели 2196673 человека, выздоровели – 2020216, летальных случаев - 50 232, проведено 10131355 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.
Напомним, 27 мая 2021 в Украине было зафиксировано 3509 новых случаев заболевания COVID-19.
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