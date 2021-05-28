Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина не может отозвать посла из Беларуси.

Как передает УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

«Не проблема отозвать посла. Это тоже жест. Это очень серьезно. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов. У нас нет политического диалога. У нас посол не занимается политическим диалогом с Беларусью. Он занимается гуманитарными вопросами», - заявил Кулеба.

В частности, глава МИД отметил, что украинские дипломаты занимаются вопросами возвращения украинских пациентов, которые лечатся в Беларуси и сейчас «застряли» в этой стране из-за закрытия авиасообщения.

Министр уточнил, что программу трансплантации в Беларуси для украинских граждан курирует Министерство здравоохранения Украины, но в экстренных ситуаций при необходимости эвакуации граждан, к ситуации подключается МИД.

«26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси. Еще около 160 стоят в очереди - в ближайшее время должны ехать. Из тех 26, которые в Беларуси, десять уже на связи с посольством», - заявил Кулеба.

Также он уверяет, что дипломаты установят со всеми украинцам связь и окажут помощь.

При этом, из десяти украинцев, с которыми установлен контакт, двоим уже оказана помощь.

В частности, благодаря МИД и Харьковской областной государственной администрации найден реанимобиль для одной украинки, чтобы помочь ей безопасно вернуться домой.

Напомним, с целью обеспечения безопасности авиации и общества Украина ввела запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью с полуночи 26 мая 2021 года.