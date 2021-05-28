также в разделеПолитика
Украина повторно направит в РФ запрос на экстрадицию Януковича 9
«Радио Свобода»: Судебный процесс над Медведчуком может стать самым громким политическим делом в Украине 15
МИД: Для Украины растут риски со стороны Беларуси 20
Кулеба: Украина не может отозвать посла из Беларуси 34
Разумков: Окончательного варианта законопроекта о деолигархизации еще нет 12
В ОП назвали цель прекращения авиасообщения с Беларусью 22
Венедиктова: Козак находится не в Беларуси 24
В РФ отреагировали на слова Кравчука о переносе переговоров ТКГ из Минска 51
Американский военный Гарри Табах: С приходом к власти Байдена СНБО Украины превратился в репрессивный орган 44
Годный: «Ватерлоо», которое власти устроил в суде Медведчук – это предупреждение, что Зеленский проиграет в «войне против всех» 53
Financial Times пишет, что Медведчук стал мишенью для политического преследования украинской власти 20
Юрий Бойко: Провалив все предвыборные обещания, власть преследует Виктора Медведчука 19
У Порошенко пояснили, почему он не пришел на допрос в СБУ 19
Кравчук: Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу 21
Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне на Донбассе 11
Порошенко не явился на допрос в СБУ по делу Козака-Медведчука 25
Встреча «нормандских советников»: РФ пыталась исключить себя из сторон конфликта на Донбассе 25
«У Зеленского единственный реальный оппонент – Медведчук»: Украинцы о том, зачем власть фабрикует дело против лидера оппозиции 39

Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины. Запрет вступает в силу с 00:00 29 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

По его словам, Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и «Украэроруху».

«Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Укрианы воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах республики Беларусь», - отметил собеседник.

Это значит, что беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Кабинет министров также поручил Минифраструктуры, МИД и «Украэроруху» сообщить о своем решении Республике Беларусь.

Напомним, с полуночи 26 мая 2021 года с целью обеспечения безопасности авиации и общества Украина ввела запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
16
Теги