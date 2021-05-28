Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

Об этом в пятницу сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет «Европейская правда».

«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая», - сообщил Качка.

По его словам, решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев.

Торговый представитель Украины назвал такие действия необоснованными и дискриминационными.

«Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси», - отметил Качка.

Напомним, с полуночи 26 мая 2021 года с целью обеспечения безопасности авиации и общества Украина ввела запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью.

Также Кабинет министров одобрил запрет с 29 мая белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.