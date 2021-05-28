Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко. Об этом в эфире «Украина 24» заявил заместитель главы МИД Евгений Енин.

«С самого начала протестов в Беларуси правительство Украины солидаризировалось с позицией международных партнеров, прежде всего ЕС. МИД подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан на рассмотрение СНБО. Мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, этот пакет будет рассмотрен и следствием соответствующих решений станет именно указ президента. Речь идет прежде всего о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан. И последним шагом относительно закрытия воздушного пространства над Беларусью, и также запретом транзита самолетов через Украину самолетов белорусских компаний (это распространяется абсолютно на все самолеты) - украинская сторона в очередной раз показала, что считает абсолютно ненормальной ту практику, которая была применена белорусскими властями со ссылкой якобы на какое-то сообщение о заминировании самолета», - заявил Енин.

Заместитель министра официально подтвердил, что никаких сообщений о заминировании самолета ни Украина, ни другие страны-партнеры не получали.

«Соответственно, белорусский режим совершил это именно с целью политической расправы над одним из оппозиционеров», - подчеркнул он.

Напомним, с полуночи 26 мая 2021 года с целью обеспечения безопасности авиации и общества Украина ввела запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью.

Также Кабинет министров одобрил запрет с 29 мая белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

После этого Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.